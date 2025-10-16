Cómo inscribirse a la Corrida MagiK: actividad busca apoyar a niños, niñas y adolescentes con cáncer

El próximo domingo 30 de noviembre se llevará a cabo en las calles de Providencia la Corrida MagiK, evento que tiene como fin apoyar a niñas, niños y jóvenes que padecen cáncer.

La iniciativa solidaria se realizará desde el Parque de las Esculturas de Providencia, con distancias de 2K, 5K y 10K. La actividad está impulsada por la Fundación Nuestros Hijos, Mi Duende Mágico, Caja Los Andes y Prokart, y patrocinada por la Municipalidad de Providencia.

Todo el dinero reunido en esta corrida será destinado al cuidado de niños con cáncer y a los programas de atención integral en todo Chile.

El 2024 participaron 4.500 personas; este año se espera reunir a 6.500 corredores inscritos y más de 8.000 participantes en total en las tres categorías. El día previo a la corrida -sábado 29 de noviembre- se realizará la entrega de kits de competencia junto a una Feria Navideña de Emprendedores y actividades recreativas para todas las familias.

Para participar de la Corrida Magik, puedes inscribirte en el sitio web corridamagica.cl y también lo puedes hacer haciendo clic aquí.

Valores de inscripción para la Corrida MagiK:

• 2K y 5K: $17.000

• 10K: $20.000 (más cargo por servicio de ticketera)

Beneficios especiales:

Afiliados Caja Los Andes: descuento de $6.500 en la compra de ticket.

Tarjeta Cencosud Scotiabank: 20% de descuento y 12.000 puntos de regalo para nuevos socios

Respecto a esta iniciativa solidaria, Jaime Bellolio, alcalde de Providencia, señaló: “La palabra cáncer es dura para cualquier familia, es un diagnóstico duro que no solo impacta en la salud del paciente, sino que también en la familia, amigos y cercanos. Generar conciencia de su impacto y resaltar la importancia de un diagnóstico a tiempo, es vital para abordarla de la mejor forma posible. Esta actividad busca generar eso y también apoyar a niñas, niños y jóvenes que padecen esta compleja enfermedad y empatizar con su círculo cercano”.

Por su parte, Macarena Ureta, encargada de eventos de Fundación Nuestros Hijos, comentó que “estamos muy contentos de lanzar la polera oficial de esta segunda versión de la Corrida MagiK. Cada inscripción es un apoyo directo para los niños, niñas y jóvenes con cáncer, y queremos invitar a toda la comunidad a correr con un propósito mayor: regalarles una mejor calidad de vida. Nuestro sueño es que cada kilómetro recorrido sea un abrazo simbólico para los niños y niñas que enfrentan día a día esta enfermedad”.

En tanto, Ivanoa Ferrando, gerenta de Beneficios Sociales de Caja Los Andes, destacó que “la salud y la vida sana son pilares fundamentales de nuestra matriz de beneficios. Por eso, iniciativas como la Corrida MagiK nos permiten no solo fomentar el deporte y los hábitos saludables, sino también convertir la energía de miles de familias en esperanza, aprovechando un espacio recreativo y de actividad física con sentido solidario”.