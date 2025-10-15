Enade 2025: Copec homenajea a Los Cóndores tras su histórica clasificación al Mundial de Rugby

En el inicio del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade) 2025, la selección chilena de rugby, Los Cóndores, fue homenajeada por Copec, empresa que los ha apoyado en su desarrollo deportivo.

Durante la ceremonia, los jugadores, su entrenador y dirigentes de la Federación de Rugby recibieron una medalla conmemorativa por los 90 años de Copec, además del tótem distintivo de la marca, entregado por José Ignacio Depassier, gerente de la División Comercial y Operaciones de Copec, al capitán del equipo, Martín Sigren.

“Quisimos aprovechar la oportunidad para reconocer a Los Cóndores por el tremendo hito que significa clasificar al Mundial 2027. Hacerlo frente a todos los asistentes de Enade fue una manera de destacar, públicamente, el esfuerzo y la inspiración que representa este equipo para el país. El rugby encarna valores que compartimos profundamente como compañía, y este reconocimiento busca reafirmar esa conexión y el compromiso de Copec con el desarrollo del deporte chileno”, señaló Diego Peñafiel, gerente de Marketing de Copec.

El capitán Martín Sigren agradeció el gesto: “Agradecemos el apoyo de Copec que desde el principio ha sido uno de nuestros grandes aliados. Estamos muy contentos de representar en conjunto a todos los chilenos y queremos seguir creciendo y seguir avanzando con su apoyo. Sabemos que el camino es largo, pero sabemos que lo haremos juntos”.

El vínculo entre Copec y Los Cóndores responde a una convicción de largo plazo: impulsar valores como el esfuerzo, el respeto y el trabajo en equipo, principios que forman parte de la identidad de la compañía. Además del rugby, Copec apoya disciplinas como el atletismo, el ciclismo, el remo y el karate, reafirmando su compromiso con el deporte y el desarrollo.

Este reconocimiento se enmarca en la celebración de los 90 años de Copec, hito con el que la compañía ha reforzado su propósito de potenciar el movimiento y el desarrollo de las personas, las empresas y el país. A través de diversas iniciativas —desde la promoción del deporte y el emprendimiento local hasta la innovación en nuevas energías y movilidad—, Copec busca seguir aportando al desarrollo y bienestar de Chile, consolidando un legado que une tradición, energía y futuro.