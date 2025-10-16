Martin Vidaurre concluyó el pasado fin de semana la mejor temporada de su carrera al finalizar en el segundo lugar de la clasificación general del circuito mundial de ciclismo mountainbike.

De regreso al país tras su gira por diversos países a lo largo del globo, el deportista de 25 años conversó con ADN TOP para analizar su 2025.

“Súper contento. Llegué después de 6 meses fuera peleándola en Europa. Ha sido un año tremendo, super constante, que es lo que me tiene más impresionado, más allá de ganar una fecha de la Copa del Mundo. Este segundo lugar me deja con mucha confianza en el futuro, asegurando un buen contrato, que al final es mi trabajo. Me tiene motivado”, recalcó, valorando el haberse impuesto en una fecha del circuito por primera vez a nivel adulto, recordando que fue campeón mundial sub 23 en 2023.

“El hito de ganar una fecha de la Copa del Mundo es lejos lo más importante. Estoy súper orgulloso de que esa forma deportiva la puedo demostrar el próximo año, en 2028, donde sea. Sé que lo puedo lograr. Ha sido un año largo, se hace un poco pesado, pero contento. Quiero seguir dando alegrías y buscar con pinzas cómo seguir mejorando”, señaló Martin Vidaurre.

“El paso a paso fue clave. Si este año no me iba tan bien como fue, iba a tener más problemas, tenía que demostrar por qué confiaron en este joven talento y les devolví la mano. Mi carrera siempre ha sido paso a paso, con mucha constancia, y me ha dado los frutos”, aseguró el ciclista, apuntando a una variable importante para su buen nivel en el circuito mundial de mountainbike.

“Pasé considerables días en altura, más de lo normal. Estuve viviendo en Farellones más de tres meses, eso me dejó una muy buena base. Detallé más cosas en los entrenamientos. También son los años de experiencias. No han sido grandes cambios, pero los detalles han pulido todo. Ser constante también”, resaltó Martin Vidaurre, medallista en los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y que ya ha disputado dos Juegos Olímpicos.

Por lo mismo, y en virtud de su campeonato mundial, sueña en grande de cara a Los Ángeles 2028. “Es un envión de confianza, pero es realidad. Me puedo agarrar de algo que estadísticamente ya es posible al ganar una Copa del Mundo. Ya soy un contendiente a ganar la medalla de oro, mis resultados me dan esa base. Eso es lo que más necesito. Uno tiene siempre que soñar, pero también teniendo los pies en la tierra y si hay esa mínima chance de que pueda ganar, vamos con todo. Queda clasificar, pero después de este año es totalmente posible llegar a lo más alto en Los Ángeles”, cerró el deportista nacional en ADN TOP.