;

Cadena de comida rápida regalará miles de shops: ¿Dónde y cuándo se repartirá la cerveza?

La idea es conmemorar una fecha que se originó en 2018. Aquí te contamos todos los detalles.

Javier Méndez

Imagen referencial.

Imagen referencial. / master1305

Es probable que los fanáticos de la cerveza ya lo tengan más que claro a estas alturas: cada 16 de octubre se celebra el Día del Shop en Chile, la refrescante bebida alcohólica que cuenta con un buen número de acólitos.

La celebración nació en el año 2018 de la mano de la cadena Schop Dog y con el paso del tiempo distintos locales de comida o bares se han sumado a la tradición comercial.

Revisa también:

ADN

Así, este jueves la popular franquicia de comida rápida estará regalando 5.000 shops para los clientes que se acerquen a sus sucursales entre Arica y Osorno.

La promo se canjea junto con comida, ¡la excusa perfecta para disfrutar unas empanaditas, una chorrillana o tu plato favorito con un schop bien helado!“, advirtieron en sus redes sociales. Es un vaso por persona.

En tanto, también se venderá el formato de medio litro a solo $1.990. “¡Ven con tu grupo, disfruta nuestras promos y el mejor ambiente!“, invitaron.

Los lista de locaciones se puede revisar en su sitio web www.schopdog.cl.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad