Cadena de comida rápida regalará miles de shops: ¿Dónde y cuándo se repartirá la cerveza?

Es probable que los fanáticos de la cerveza ya lo tengan más que claro a estas alturas: cada 16 de octubre se celebra el Día del Shop en Chile, la refrescante bebida alcohólica que cuenta con un buen número de acólitos.

La celebración nació en el año 2018 de la mano de la cadena Schop Dog y con el paso del tiempo distintos locales de comida o bares se han sumado a la tradición comercial.

Así, este jueves la popular franquicia de comida rápida estará regalando 5.000 shops para los clientes que se acerquen a sus sucursales entre Arica y Osorno.

“La promo se canjea junto con comida, ¡la excusa perfecta para disfrutar unas empanaditas, una chorrillana o tu plato favorito con un schop bien helado!“, advirtieron en sus redes sociales. Es un vaso por persona.

En tanto, también se venderá el formato de medio litro a solo $1.990. “¡Ven con tu grupo, disfruta nuestras promos y el mejor ambiente!“, invitaron.

Los lista de locaciones se puede revisar en su sitio web www.schopdog.cl.