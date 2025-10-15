;

Zapatillas a $20 mil por cierre de histórica zapatería en Chile: Revisa aquí las mejores ofertas de su liquidación final

Tras 65 años de historia, recientemente se dio a conocer el inminente cierre de la zapatería Estrella Alpina.

Se trata de uno de los comercios más representativos del centro de La Serena, en la región de Coquimbo.

Según explicaron sus dueños, la tienda funcionará hasta este 30 de octubre o hasta agotar el stock de productos.

Así, durante las últimas jornadas, dieron inicio a un remate final con importantes descuentos en sus calzados. Hay de todo.

Dentro de las mejores ofertas aparecen zapatillas de marca desde los $20.000 y sandalias de mujer con hasta 60% de descuento.

Más allá del calzado, también hay otros accesorios como mochilas, bananos, , calcetas deportivas e incluso pelotas basketball marca Adidas a solo $12.000.

Las plantillas de silicona están a $500, las canilleras desde los $1.000, los calcetines parten en los $3.000 y todos los modelos de jockeys a $9.000.

Durante sus últimas jornadas, el horario de atención del local va entre las 09:30 y las 19:00 horas de lunes a viernes. El sábado es de 10:00 a 18:00 horas.

Desde el lugar aclararon que todas las compras deben ser presenciales, ya que no se realizan envíos a domicilio.

