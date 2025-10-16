Poco más de un año ha pasado desde las dantescas imágenes que dejaron en cancha, y el fútbol los vuelve a cruzar: Argentina y Marruecos se verán las caras este domingo en el Estadio Nacional por la final del Mundial Sub 20.

Encuentro con historia, y no futbolística precisamente. Sudamericanos y africanos chocarán otra vez con el antecedente fresco de lo sucedido en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En lo que fue el primer partido del fútbol masculino por la cita deportiva, Marruecos derrotó por 2-1 a los argentinos, pero en un encuentro marcado por la violencia, las invasiones y las dos horas que demoró en terminar.

Dobletes de Soufiane Rahimi adelantaron a los africanos, pero Giuliano Simeone (68′) ponía la ilusión para los trasandinos en el segundo tiempo. El problema fue que, debido a las constantes invasiones, el juez determinó dar 15 minutos de tiempo agregado cuando llegaron los 90.

En el décimo de esos minutos, Cristian Medina (90′+10) marcaba el empate para los argentinos, pero fue entonces cuando los hinchas marroquíes se desataron: lanzaron bombas de estruendo, botellas e invadieron la cancha para intimidar a los trasandinos.

El partido se suspendió por más de una hora para luego, sin hinchas en el estadio, volver a la cancha, anular el empate a sugerencia del VAR y jugar solo los tres minutos restantes.

Este domingo, en el Estadio Nacional, la ‘albiceleste’ buscará revancha ante los africanos que, de paso, sueñan con su primer trofeo mundial de selecciones.