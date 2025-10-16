Adiós Spaceman: fallece Ace Frehley, guitarrista fundador de KISS, a los 74 años

Ace Frehley, icónico exguitarrista y cofundador de KISS, murió a los 74 años. La noticia fue confirmada por su familia, que lo despidió con un emotivo mensaje: “Estamos completamente devastados y desconsolados… La magnitud de su fallecimiento es de proporciones épicas y está más allá de toda comprensión… la memoria de Ace seguirá viva para siempre”.

Frehley, célebre por su personaje “Spaceman” y su sonido de guitarra afilado y melódico, fue pieza clave del ADN de KISS en la década de los 70 y comienzos de los 80. Su estilo, sus solos incendiarios (como el de “Shock Me”) y su imagen —incluida su clásica Les Paul con “humo”— ayudaron a definir la estética y el espectáculo de una de las bandas más influyentes del rock.

Más allá de KISS, desarrolló una carrera solista con discos aclamados y temas de culto como “New York Groove”, que reforzaron su estatus de guitarrista de referencia para generaciones. Su huella se extiende por el hard rock y el metal, donde innumerables músicos citan su influencia.

La familia pidió recordar su humor, su generosidad y sus logros. Los homenajes de fanáticos y colegas ya inundan las redes, celebrando a un músico cuya mezcla de virtuosismo, actitud y teatralidad cambió para siempre la historia del rock.