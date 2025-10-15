Tras una investigación de más de siete meses, Carabineros del OS7, en coordinación con la Fiscalía de Maipú, realizaron un operativo en la población San Luis, allanando 16 inmuebles y deteniendo a 15 personas por delitos vinculados al microtráfico.

Durante la acción se incautaron más de 10 mil dosis de distintas drogas, principalmente pasta base y clorhidrato de cocaína, además de un arma artesanal.

El General Jaime Velasco, director de Control de Drogas e Investigación Criminal, señaló que “se logró la incautación de diez mil dosis de distintas drogas (…) y dentro de los procesos de análisis (…) se determinó que siete de los inmuebles ya tenían un historial con más de dieciséis intervenciones”.

Carabineros detiene a 15 personas y allana 16 inmuebles por microtráfico en Maipú

Por su parte, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, afirmó que “la droga no solo destruye vidas de personas, sino que también, lamentablemente, destruye barrios completos (…) ver un estado que está actuando de manera coordinada y que está obteniendo resultados concretos es una buena noticia”.

Destacó la colaboración entre Fiscalía, Carabineros, la Subsecretaría de Prevención del Delito y el municipio para lograr este operativo.