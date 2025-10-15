;

“Sujeto a observaciones”: Gobierno detalla cambio metodológico que rebajaría las cuentas de la luz en Chile

Un informe técnico preliminar del CNE reveló el sobrecosto injustificado en las boletas del suministro electrónico.

Nelson Quiroz

Un informe técnico preliminar de la Comisión Nacional de Energía (CNE) puso al descubierto una inconsistencia en la metodología utilizada para fijar los precios de la electricidad, que podría traducirse en una reducción de las cuentas de luz a nivel nacional a partir de enero de 2026.

La revisión se centró en los cálculos de las tarifas reguladas aplicadas entre julio de 2022 y septiembre de 2024, donde se habría duplicado el efecto de la inflación en algunos contratos.

Según el documento, que será sometido a observaciones por parte de las empresas, la aplicación simultánea del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y de la tasa de interés corriente para operaciones no reajustables generó un sobrecosto injustificado en la componente energética de la factura.

La medida, de confirmarse en la versión definitiva del informe y en el decreto tarifario semestral, permitiría que los clientes regulados vean una rebaja aproximada del 2% en sus cuentas de luz promedio.

El impacto de esta corrección se reflejaría principalmente en la componente de energía de la tarifa, aunque otros factores, como cargos de potencia, transmisión y mecanismos de equidad residencial, seguirán influyendo en la factura final. También se considerarán ajustes pendientes de periodos anteriores, que podrían materializarse mediante descuentos directos o abonos en cuotas, según corresponda.

¿Qué explicó el Gobierno?

El ministro de Energía, Diego Pardow, explicó que la propuesta representa un cambio metodológico respecto de la práctica vigente desde 2017. “Este es un informe técnico preliminar que está sujeto a observaciones de las empresas en este período, y por lo tanto el llamado es a esperar el desarrollo de este curso institucional”, señaló.

El secretario de Estado agregó que, de aplicarse en su totalidad, la corrección se traduciría en un alivio promedio de alrededor del 2% en las cuentas de los usuarios regulados desde enero próximo.

Las autoridades indicaron que la versión definitiva del informe será clave para determinar el alcance exacto de la rebaja y los mecanismos de aplicación para los distintos segmentos de consumidores.

Con este anuncio, los usuarios podrían comenzar a ver un alivio en sus facturas de electricidad, poniendo fin a un periodo de ajustes inflacionarios que había encarecido las cuentas en los últimos años.

