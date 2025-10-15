;

Falleció en los brazos de su hijo: adulto mayor desaparecido en Curanilahue muere a minutos de ser encontrado

La comunidad y autoridades participaron en una intensa búsqueda que concluyó en la quebrada del Fundo San Enrique, donde fue hallado.

Nelson Quiroz

Curanilahue Noticias

La comunidad de Curanilahue, en la provincia de Arauco, se encuentra consternada tras la muerte de Santiago Bizama Hidalgo, un hombre de 83 años que permaneció desaparecido durante cuatro días en la zona rural del sector El Sauce.

La víctima, que padecía Alzheimer, salió de su hogar el viernes 10 de octubre y no regresó, lo que provocó una intensa búsqueda coordinada por Carabineros, Bomberos, la Municipalidad y voluntarios de la localidad.

Durante estos días, se desplegaron recursos terrestres y aéreos para dar con su paradero, y la revisión de cámaras de seguridad permitió establecer que Bizama se dirigió hacia el cerro San Enrique, un área boscosa y de difícil acceso.

Gracias a esta información, su hijo y un vecino lograron localizarlo la tarde del martes 14 de octubre en una quebrada del Fundo San Enrique, encontrándolo con signos vitales muy bajos y en estado crítico.

Equipos de emergencia, incluyendo personal de Bomberos y SAMU, realizaron maniobras de reanimación en el lugar, pero lamentablemente el adulto mayor falleció minutos después, permaneciendo junto a su hijo en sus últimos momentos. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta la zona para realizar las diligencias correspondientes y descartó la participación de terceros en su muerte.

La noticia ha generado profundo pesar en la comunidad, y la Municipalidad de Curanilahue expresó sus condolencias a la familia, destacando la solidaridad mostrada por vecinos y autoridades durante la angustiante búsqueda.

La Municipalidad de Curanilahue, a través del alcalde Luis Gengnagel y el Concejo Municipal, lamenta el sensible...

Publicada por Municipalidad de Curanilahue en Martes, 14 de octubre de 2025

