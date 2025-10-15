;

VIDEOS. Al menos 30 casas allanadas: PDI despliega operativo masivo en la región Metropolitana y Valparaíso por ola de “turbazos”

La policía apunta a desmantelar organizaciones criminales involucradas en ataques rápidos y violentos, incluso, que estarían vinculadas a la muerte de un ingeniero en Lampa.

La Policía de Investigaciones (PDI) ejecuta esta mañana de miércoles un operativo simultáneo en al menos 30 domicilios de la región Metropolitana, concentrándose principalmente en comunas del sur de Santiago como La Pintana, La Granja, Pedro Aguirre Cerda y Renca.

Los allanamientos buscan desarticular bandas criminales involucradas en asaltos bajo la modalidad de “turbazos”, caracterizados por ataques rápidos y violentos a viviendas.

Entre los casos investigados, destacan los hechos ocurridos a principios de septiembre en Lampa, donde un ingeniero en informática, Hugo Fernández, falleció tras un ataque perpetrado por seis a ocho sujetos que irrumpieron en su domicilio e intimidaron a su madre con armas de fuego. La PDI trabaja coordinadamente con el Ministerio Público y distintas unidades especializadas para identificar y detener a los responsables. Hasta el momento, hay al menos 13 personas bajo la mira de la investigación.

Los operativos se extienden también a otros puntos de la región Metropolitana y a la ciudad de Valparaíso. La acción busca tanto la captura de los sospechosos como la recolección de evidencia que permita esclarecer la vinculación de estas organizaciones con los delitos recientes.

