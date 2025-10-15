Colo Colo conoce la gravedad de la lesión de Francisco Marchant: será baja por varias semanas

Colo Colo conoció este miércoles la gravedad de la lesión de Francisco Marchant. El joven delantero terminó la práctica del pasado martes con una molestia en una de sus rodillas y rápidamente encendió las alarmas en el “Cacique”.

Tras someterse a exámenes médicos, ADN Deportes pudo confirmar que el seleccionado de La Roja Sub 20 sufrió un esguince medial de rodilla, por lo que estará entre 4 y 6 semanas fuera de las canchas.

Con este pronóstico, todo indica que Marchant se perderá los siguientes partidos del Campeonato Nacional ante Coquimbo Unido, Deportes Limache, Ñublense y Unión Española.

Luego, habrá un nuevo receso por la fecha FIFA, lo que le daría tiempo al extremo de 19 años para estar disponible en los duelos contra Unión La Calera, Cobresal y Audax Italiano, por las últimas tres fechas del torneo.

Cabe recordar que el desafío más cercano de Colo Colo será frente a los “Piratas”. Este encuentro, correspondiente a la fecha 24, se disputará el domingo 19 de octubre a las 12:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.