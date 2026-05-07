JP Morgan advierte que Ley de Reconstrucción de Kast descansa sobre una premisa “atractiva, pero incierta”

El banco de inversiones JP Morgan emitió un detallado informe sobre el proyecto de Ley de Reconstrucción impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast. El análisis, liderado por el economista jefe Diego Pereira, describe la iniciativa como un cambio ambicioso en la política económica chilena, aunque advierte sobre una fuerte asimetría en su diseño.

La “Maniobra” y la asimetría fiscal

Según el reporte, el Ejecutivo intenta una maniobra delicada: acelerar el crecimiento sin relajar la disciplina fiscal. Sin embargo, Pereira alerta que los costos fiscales son inmediatos y ciertos, mientras que los beneficios son inciertos, ya que dependen de decisiones de inversión y productividad que el Estado no controla plenamente.

Los tres pilares del análisis

Impuestos Corporativos: JP Morgan respalda la lógica de bajar la tasa del 27% al 23%, dado que Chile está sobre el promedio OCDE. No obstante, estima un costo permanente de 0,44% del PIB y advierte que el “dividendo de crecimiento” tardaría más de 10 años en materializarse. Permisología: Es calificada como el componente con mejor relación costo-beneficio. El banco destaca las reformas al SEIA y la aceleración de permisos, asegurando que podrían acortar “materialmente” los plazos de inversión. Medidas Cautelares: El límite de 30 días a las cautelares ambientales es visto como un punto controversial: reduce la incertidumbre para invertir, pero podría debilitar la protección ambiental.

Escenarios de impacto: ¿Qué pasa si el crecimiento falla?

El banco proyectó tres escenarios para medir la sostenibilidad del plan:

Optimista (100% de crecimiento esperado): Equilibrio fiscal en 5 o 6 años y mejora relevante al año 15.

Equilibrio fiscal en 5 o 6 años y mejora relevante al año 15. Intermedio (50% de crecimiento esperado): La reforma es una carga fiscal persistente por casi una década.

La reforma es una carga fiscal persistente por casi una década. Pesimista (25% de crecimiento esperado): La reforma es permanentemente costosa, elevando el déficit entre 0,16% y 0,52% del PIB.

JP Morgan concluye que Chile enfrenta esta reforma en un momento de estrechez, con una deuda bruta que se aproxima al techo prudente del 45% del PIB. “La reforma descansa en que el crecimiento puede entregar lo que el presupuesto, por sí solo, no puede”, sentencia el informe.