“Si no clasificamos al Mundial, me voy del país... Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos”

“Ojalá Dios nos ayude y no perdamos jugadores”, declaró el técnico de la selección de Italia, Gennaro Gattuso.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

La selección de Italia obtuvo este martes un contundente triunfo por 3-0 frente a Israel en una nueva jornada de las Eliminatorias Europeas rumbo al Mundial de 2026.

Pese a la victoria, las opciones de la “Azurra” para clasificarse de forma directa para la próxima Copa del Mundo siguen siendo muy reducidas y todo indica que deberá jugar el repechaje para obtener un boleto a la cita planetaria.

Ante el riesgo de perderse el Mundial por tercera edición consecutiva, el técnico italiano Gennaro Gattuso realizó una particular promesa y puso en riesgo su permanencia en el país europeo en caso de no conseguir el objetivo.

“Si Italia no se clasifica para el Mundial de 2026, me voy del país. Ya vivo bastante lejos, pero me iría aún más lejos”, dijo el exfutbolista en conferencia de prensa.

De todas formas, el campeón del mundo en Alemania 2006 se mostró optimista en no tener que disputar el repechaje. “Ojalá Dios nos ayude y no perdamos jugadores. Jugaremos dos partidos importantes e intentaremos formar un núcleo compacto que pueda rendir bien dentro y fuera del campo”, agregó el DT.

Actualmente, Italia se sitúa en el segundo lugar del Grupo I de las Eliminatorias Europeas con 15 puntos, tres menos que Noruega, y a falta de solo dos jornadas por disputarse. Eso sí, los noruegos tiene una ventaja significativa en diferencia de goles: 26 frente a los 10 que tiene el equipo de Gattuso.

