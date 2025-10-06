;

Juzgado autoriza salidas excepcionales a Luis Hermosilla tras la muerte de su madre, tres días después del deceso de su padre

El Cuarto Juzgado de Garantía permitió ausencias entre el 6 y el 8 de octubre para trámites funerarios; Carabineros de Vitacura fiscalizará el cumplimiento.

Mario Vergara

El abogado Luis Hermosilla, formalizado en el marco del “caso Audios” y bajo arresto domiciliario total, obtuvo por segunda vez en menos de una semana un permiso judicial excepcional para ausentarse de su domicilio. Esto, tras el fallecimiento de su madre, Luz Osorio Fernández, ocurrido este lunes, apenas tres días después de la muerte de su padre, el penalista Nurieldín Hermosilla.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago autorizó la salida del imputado “para efectos de colaborar con trámites funerarios” los días 6, 7 y 8 de octubre, entre las 09:00 y las 20:00 horas. La solicitud fue presentada por su defensor y hermano, el abogado Juan Pablo Hermosilla, quien informó al tribunal el deceso de su madre durante la mañana de esta jornada.

La resolución fue notificada a la 37ª Comisaría de Vitacura, encargada de supervisar el cumplimiento de la medida cautelar. Cabe recordar que el mismo juzgado ya había suspendido temporalmente el arresto domiciliario de Luis Hermosilla durante el fin de semana, con motivo del funeral de su padre.

Luz Osorio Fernández, ex estudiante del Liceo Manuel de Salas, es velada en la Parroquia Natividad del Señor (Av. Ossa, La Reina). El funeral se realizará este martes, con un responso previo y posterior traslado al crematorio del Cementerio General, en Recoleta.

