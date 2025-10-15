Hombre deberá pagar millonaria indemnización luego de contagiar a su esposa con ETS tras ser infiel

En un fallo calificado como histórico, la Corte Suprema confirmó que un hombre deberá pagar una indemnización de $70 millones a su exesposa.

Esto, luego de haberla contagiado con una enfermedad de transmisión sexual (ETS) producto de una infidelidad ocurrida en 2018.

El tribunal rechazó el recurso de apelación presentado por el demandado, ratificando lo establecido previamente por la Corte de Apelaciones.

Según información de Biobío, el fallo detalla que la mujer debió someterse a “humillantes tratamientos ginecológicos y farmacológicos”.

Además de terapias psiquiátricas y psicológicas para sobrellevar las consecuencias del contagio y la ruptura matrimonial.

La víctima relató además haber sufrido violencia psicológica, asegurando que su expareja la menospreciaba, le exigía dinero y la hacía sentir inútil “como mujer y profesional”.

Finalmente, el máximo tribunal determinó que el acusado actuó con culpa, ya que mantuvo una relación extramarital sin protección, conducta que “no podía menos que prever” el riesgo de contagio.

Histórico fallo

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) de la Región de Los Lagos, su directora Francisca Pérez valoró la sentencia y la calificó como un hito judicial.

“Este caso refleja una falta de responsabilidad sexoafectiva y el valor de una mujer que decidió no guardar silencio. Muchas no denuncian por vergüenza”, señaló Pérez.