“Las dictaduras cruzan fronteras”: Presidente Boric rinde homenaje a Bernardo Leyton en Roma a 50 años del atentando en su contra

En el marco de su visita a Roma, el Presidente Gabriel Boric participó este miércoles en un homenaje a Bernardo Leyton, exministro de Trabajo y figura destacada de la democracia cristiana, conmemorando los 50 años del atentado que sufrió junto a su esposa en la capital italiana durante su exilio.

La actividad, realizada en el Palacio Adriano en el casco histórico de la ciudad, contó con la presencia de autoridades italianas, diplomáticos y representantes políticos chilenos, incluido el canciller Alberto van Klaveren.

Durante su intervención, el Presidente Boric vinculó la memoria de Leyton y la represión de la dictadura con hechos recientes de violencia política, haciendo alusión al caso del exmilitar venezolano Ronald Ojeda, y criticando con dureza al régimen de Nicolás Maduro.

“Las dictaduras y los líderes autoritarios cruzan fronteras para imponer miedo cuando creen que pueden hacerlo impunemente”, afirmó el jefe de Estado, destacando la importancia de preservar los derechos humanos como un avance civilizatorio que no pertenece a un sector político específico.

El homenaje también recordó la Operación Cóndor, la coordinación represiva que perseguía, secuestraba y eliminaba opositores políticos en distintos países del cono sur durante la dictadura, reforzando la reflexión sobre la memoria histórica y la defensa de la democracia.

Leyton, quien se destacó por su apego a la constitución y la defensa de la institucionalidad chilena, permaneció en Italia tras el golpe de 1973 y sufrió el atentado en 1975, convirtiéndose en símbolo de resistencia y compromiso democrático.

La agenda del mandatario en Roma continuará durante la tarde con un encuentro con empresarios italianos y una reunión protocolar con el presidente de Italia, Sergio Mattarella, reforzando la dimensión política y económica de la gira. La delegación chilena destacó la relevancia de estos encuentros para consolidar la proyección internacional de Boric y su liderazgo en la defensa de los valores democráticos en América Latina.