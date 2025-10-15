Justicia ordena a ex Worldcoin suspender recopilación biométrica en menores de edad tras reclamos en el Sernac

La justicia acogió una medida precautoria solicitada por el Sernac en contra de la empresa World (ex WorldCoin), por lo que esta deberá suspender la recopilación de datos biométricos a menores de edad sin el consentimiento de sus padres.

En detalle, la empresa debe detener inmediatamente la promoción, recepción y comunicación de datos de información biométrica en menores de edad que no cuenten con el consentimiento de sus padres.

El tribunal explicó que su decisión se ampara en el artículo 4 de la Convención sobre los Derechos de Niño, la cual indica que los Estados parte deberán adoptar todas las medidas administrativas para resguardar sus derechos e intereses .

Vulneración de los derechos

El Sernac constató que World (exWorldCoin) no solicitaba información previa al acceso al servicio de escaneo. En concreto, no se pudo verificar que pidiera documentación para comprobar la mayoría de edad de los consumidores.

Las aprehensiones del organismo se fundamentaban en algunas situaciones que podrían implicar la vulneración de los derechos de los consumidores, especialmente de los menores, debido a la creación de una criptomoneda, una billetera digital, entre otros servicios.

Declaración de la empresa

Desde World (ex WorldCoin) aseguraron que “mantienen medidas estrictas para evitar la participación de menores de edad”.

Además, destacan que “el proceso de verificación cumple con la normativa vigente en el país. Esta decisión se alinea con el fallo de la Corte Suprema de 2024, que declaró constitucional el proyecto World, basándose en el consentimiento informado y voluntario de adultos que no vulnera derechos de privacidad”.















