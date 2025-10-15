Coquimbo Unido prepara un ambiente de final para recibir a Colo Colo: podrían romper un récord

Este fin de semana vuelve la acción del Campeonato Nacional con un partido que acapara las miradas de todos los hinchas del fútbol.

Abriendo la jornada dominical, Colo Colo deberá visitar al puntero del torneo, Coquimbo Unido, que prepara un ambiente único en el “Puerto Pirata” para recibir a los albos.

A través de sus redes sociales, el “Barbón”, que ya contaba con entradas agotadas para el encuentro, anunció que habilitará la galería sur del Francisco Sánchez Rumoroso, lo que permitirá aumentar el aforo del estadio.

En primera instancia, Coquimbo tenía un aforo autorizado de 11.000 espectadores, y tras la apertura de la nueva tribuna podrán recibir hasta 14.000 asistentes, por lo que el recinto estará prácticamente lleno, considerando que puede albergar un poco más de 15.000 personas en su totalidad.

De venderse todas las entradas, se convertiría en el partido de los “Piratas” con mayor asistencia en lo que va del año, teniendo en cuenta que el máximo público controlado hasta ahora fue en el duelo ante Ñublense, donde congregaron 9.617 espectadores.