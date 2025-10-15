;

Coquimbo Unido prepara un ambiente de final para recibir a Colo Colo: podrían romper un récord

Los “Piratas” deben ganar para comenzar a asegurar su primera estrella de Primera División.

Javier Catalán

Foto: @coquimbounidooficial

Foto: @coquimbounidooficial

Este fin de semana vuelve la acción del Campeonato Nacional con un partido que acapara las miradas de todos los hinchas del fútbol.

Abriendo la jornada dominical, Colo Colo deberá visitar al puntero del torneo, Coquimbo Unido, que prepara un ambiente único en el “Puerto Pirata” para recibir a los albos.

A través de sus redes sociales, el “Barbón”, que ya contaba con entradas agotadas para el encuentro, anunció que habilitará la galería sur del Francisco Sánchez Rumoroso, lo que permitirá aumentar el aforo del estadio.

Revisa también:

ADN

En primera instancia, Coquimbo tenía un aforo autorizado de 11.000 espectadores, y tras la apertura de la nueva tribuna podrán recibir hasta 14.000 asistentes, por lo que el recinto estará prácticamente lleno, considerando que puede albergar un poco más de 15.000 personas en su totalidad.

De venderse todas las entradas, se convertiría en el partido de los “Piratas” con mayor asistencia en lo que va del año, teniendo en cuenta que el máximo público controlado hasta ahora fue en el duelo ante Ñublense, donde congregaron 9.617 espectadores.

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad