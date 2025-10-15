Impactantes imágenes muestran la muerte del líder en Chile del Tren de Aragua prófugo en Colombia: cayó de un sexto piso

Un video difundido por autoridades colombianas, y replicado incluso por el presidente Gustavo Petro, muestra el momento exacto en que Ender Alexis Rojas Montán, presunto cabecilla del Tren de Aragua buscado por la justicia chilena, cae desde un sexto piso durante un operativo policial en Colombia.

El registro, grabado en Sabaneta, Antioquia, revela cómo el venezolano se lanza desde el balcón del departamento donde se escondía, justo cuando agentes del Gaula de la Policía Nacional de Colombia irrumpen en el lugar. Rojas Montán impactó directamente contra el suelo y murió de inmediato.

“El individuo se lanzó al vacío al notar la presencia policial, perdiendo la vida en el lugar”, confirmó el coronel Édgar Andrés Correa, director del Gaula.

En el acto, las fuerzas de seguridad detuvieron a tres presuntos integrantes del grupo delictivo: Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina.

Rojas Montán se había fugado de Chile en 2024, tras salir de prisión preventiva en Los Vilos (mediante un pago), pese a estar acusado por secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita.

Un día después de su liberación, la Corte de Apelaciones de La Serena revocó la medida y ordenó su regreso a prisión, pero el imputado ya había escapado.

Desde entonces, se le vinculó con actividades criminales en distintos países y era considerado uno de los jefes de la facción Dinastía Alayón del Tren de Aragua, involucrada en secuestros, trata de personas y homicidios.

Un golpe significativo

El video del operativo se viralizó rápidamente en redes sociales y provocó críticas hacia el sistema judicial chileno por la decisión que permitió su libertad.

Desde la PDI también confirmaron la muerte del sujeto, mientras las autoridades colombianas mantienen abierta la investigación para determinar si Rojas Montán se arrojó intencionalmente o cayó accidentalmente al intentar escapar.

La muerte del líder criminal representa un golpe simbólico para la estructura del Tren de Aragua en la región, aunque las autoridades advierten que la organización continúa operando en varios países de Sudamérica.