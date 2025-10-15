;

Por cierre de café donde cantó Feid: redes sociales de la Municipalidad de Providencia se llenan de recetas y críticas

Además, hubo fans que dejaron letras de canciones del cantante colombiano.

Alejandro Basulto

Las redes sociales de la Municipalidad de Providencia se transformaron en un inesperado recetario y muro de reclamos tras la clausura del café Kafera, local donde el cantante colombiano Feid realizó su improvisado “coffee party” el 14 de septiembre.

El establecimiento, ubicado en General Holley 2277, fue cerrado por orden municipal pese a que ya había cancelado las multas impuestas por organizar un evento sin autorización. La medida provocó una ola de críticas de seguidores del local y fanáticos de Feid, quienes cuestionaron la decisión de las autoridades comunales.

¿Por qué clausuraron la Kafera? Tengo entendido que pagaron la multa, ¿por qué tanta persecución?”, escribió un usuario. Otro añadió: “Dejar a más de 50 personas sin trabajo cerrando un local por hacer un evento donde la gente solo fue a divertirse y pasar un rato diferente… ¡Infelices!”.

Otros optaron por el humor, dejando recetas para preparar café, pan amasado o cazuela de pollo, mientras algunos compartieron las letras de canciones del cantante colombiano, como Caferxxo, SORRY 4 THAT MUCH y 14 de febrero.

Desde Kafera subieron un comunicado y anunciaron acciones legales

En medio de la polémica, desde el local publicaron un comunicado defendiendo su posición: “En primer lugar, reafirmamos que Kafera no es ni ha funcionado como un centro de eventos. Somos un café-restaurante con patente vigente, pagada y en regla, dedicado a la actividad gastronómica habitual y autorizada”.

“La Municipalidad de Providencia utilizó esa excusa para justificar una clausura improcedente, señalando que el local habría operado como ‘centro de eventos’, lo que no es cierto ni tiene fundamento legal”, añadió.

El texto también menciona que el negocio fue objeto de “17 fiscalizaciones en tan solo tres meses”, y que funcionarios municipales “permanecieron más de cuatro horas dentro del local revisando documentos ya entregados”. Según el comunicado, la medida se ejecutó “sin esperar la resolución de los recursos judiciales actualmente en curso”.

Videos e imágenes de la presentación de Feid en el café

Registro del cierre de Kafera

