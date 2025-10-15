Guns N’ Roses en Chile: así fue el encendido regreso de Axl Rose y Slash al Parque Estadio Nacional

Se escuchó en todo Ñuñoa. Es habitual que cuando las distintas redes sociales de las radios de Prisa Media preguntan por aquel concierto memorable, histórico, aquel que marcó, aparezca el recuerdo de aquella legendaria primera visita de Guns N’ Roses en 1992, que ya tiene su propia mitología, nostalgia, y lamentablemente hechos concretos que más bien quisiéramos olvidar.

La banda estaba en su pleno apogeo de éxito comercial, y nosotros recién exponiéndonos a conciertos masivos. Se cimentaban las bases de lo que se transformaría en una leyenda de la historia del rock and roll.

Una leyenda cuyo legado trascendental se sostiene principalmente en dos trabajos: el impecable ‘Appetite for Destruction’ (1987), y los dos volúmenes de ‘Use Your Illusion’ (1991). El resto son un disco de covers, algunos EPs (como el conocido ‘G N’R Lies’), álbumes en vivo, y el controversial ‘Chinese Democracy’ (2008).

Tal como en el caso de los míticos Sex Pistols, solo un par de discos bastarían para pasar a la historia y no es de extrañar que de aquellos dos esenciales se nutre buena parte del setlist con que la conformación actual del grupo volvió a sacudir a los rockeros chilenos, en su ya séptima venida, esta vez en el Parque Estadio Nacional.

Ahí estaba Axl Rose, el epítome del frontman rockero, transgresor, quien no podía sino liderar la banda “más peligrosa del planeta”. Junto a él, dos miembros “clásicos”, el bajista Duff McKagan y la guitarra solista de Slash, siempre con aquel enfoque lleno de melodismo en sus intervenciones, las que parecieran adquirir vida musical propia. Completan el plantel, Dizzy Reed (teclados), Richard Fortus (segunda guitarra), Melissa Reese (teclados y coros) e Isaac Carpenter (batería).

Qué más adecuado que partir el recital con “Welcome to the Jungle”, primer corte de aquel fundamental disco debut que no tiene desperdicio, y del cual sonarían siete temas a lo largo de la noche.

Locura total en los presentes, con un show muy, pero muy contundente, de casi tres horas de duración, donde el fan más acérrimo pudo dar por satisfecho su “apetito por la destrucción”, con relación al cúmulo de éxitos que se esperaba escuchar.

En este adrenalínico viaje los Guns nos pasearon por clásicos como “Mr. Brownstone”, “It’s so Easy”, “Don’t Cry”, aquel díptico genial que es “Rocket Queen”, y la casi-progresiva “Estranged”. También sonaron dos covers que son parte de su acervo, “Knocking on Heaven’s Door” de Bob Dylan y “Live and Let Die” de Paul McCartney.

Guns N' Roses Ampliar

Los ultra-fanáticos pudieron disfrutar de temas menos difundidos de su catálogo, tales como “Bad Obsession”, “Pretty Tied Up” y la más reciente “Absurd”. Y un momento muy especial se vivió cuando empezó a sonar una respetuosa versión de “Sabbath Bloody Sabbath”, en recuerdo de Ozzy Osbourne, pérdida que aun nos duele a todos. La gente empezó espontáneamente a corear “Ozzy…Ozzy”, a lo que el propio Axl se sumó.

Uno de los aspectos que más se comentaba en las semanas previas a este evento es sobre el estado de la voz de Rose. Y si bien no es el mismo Axl de hace 15 o 20 años atrás, el problema se da más bien en la parte más alta de su registro vocal, pero ante la inyección de energía de un show como este, poco importó la verdad.

Slash y el corpóreo sonido que sacó a las cerca de siete guitarras distintas que usó fue un pilar de que este concierto resultara impactante. Sus bien construidos solos, su destreza, su carisma, todo. Un segmento solista de su parte, que incluyó guiños al blues y al boogie fueron la antesala del tramo final de este viaje. Y así fueron llegando las sandías caladas que faltaban: “Sweet Child O Mine”, “November Rain”, “Nightrain” y el gran cierre con todos los presentes coreando a todo pulmón “Paradise City”. Los Guns la volvieron a hacer.