Las medidas de seguridad para evitar la reventa en el show de Guns N’ Roses en Chile

El 14 de octubre, Guns N’ Roses volverá a presentarse en Chile y, según los organizadores, la expectación crece cada día. Por esta razón, la productora The FanLab tomó una serie de medidas para combatir la reventa de entradas, práctica que afecta a los conciertos con mayor convocatoria.

Los tickets ya adquiridos deben ser nominados en PuntoTicket, ya que para ingresar al recinto se exigirá obligatoriamente la entrada al evento junto con la cédula de identidad.

Este concierto, que se realizará en el Parque Estadio Nacional el martes 14 de octubre a las 20:30 horas, revivirá los hits de una de las bandas más exitosas de los ’80 y ’90.

Para seguridad del público, la nominación y la descarga de E-Tickets estarán disponibles a partir del lunes 6 de octubre de 2025 a las 12:00 horas. Las entradas se podrán nominar solo una vez, motivo por el cual la productora hace énfasis en la importancia de ingresar los datos correctamente.

En caso de enfermedad, accidente o fuerza mayor, con un máximo de 24 horas antes del show, los tickets podrán ser re-nominados por una única vez.

¿Qué hacer el mismo 14 de octubre?

El día del show, los asistentes solo podrán ingresar con su cédula de identidad y su E-Ticket descargado. Los extranjeros residentes deben nominar sus tickets con su número de RUT, mientras que los extranjeros no residentes, que cuenten con pasaporte o DNI emitido en su país de origen, podrán nominar sus entradas con este documento, el que deberán mostrar físicamente el día del concierto para ingresar al recinto.

La nominación de tickets se debe realizar en el sitio web puntoticket.com, ingresando con número de RUT y contraseña, para luego acceder a la sección “E-Tickets”, elegir el ticket y nominarlo con los datos del asistente, con nombre completo, RUT, fecha de nacimiento, correo, teléfono y comuna. En caso de necesitar asistencia, se puede solicitar ayuda a través de Soporte Fans.