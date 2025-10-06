PlayStation Plus: estos son todos los juegos gratis para octubre de 2025

Desde Sony Interactive Entertainment (SIE) ya dieron a conocer los juegos que estarán disponibles para su descarga sin costo adicional durante el mes de octubre, solamente con la suscripción a PlayStation Plus.

Como es costumbre, el mundo gamer se mantuvo atento a qué títulos son los elegidos por la compañía. Finalmente ya se conocen las elecciones y volverán a ser tres entregas.

Es importante aclarar que se trata de los videojuegos mensuales que va entregando PS Plus para sus suscriptores. Vale decir, solo basta con el acceso al nivel Essential, el más básico de todos.

De esta manera, llegan a complementar el Catálogo de Juegos, que varía según el nivel de servicio que se tenga contratado, pero no corresponden a la misma lista.

Los juegos estarán disponibles desde el martes 7 y se mantendrán hasta el 3 de noviembre. Hay que recordar que una vez sean agregados a tu biblioteca, pueden ser conservados y tener acceso a ellos en cualquier momento, siempre y cuando la suscripción a Plus siga activa.

Revisa los juegos para octubre de 2025 a continuación :

Alan Wake 2

Lo que comienza como una investigación de asesinatos en un pequeño pueblo se convierte en una pesadilla real. Adentrare en una historia de horror y supervivencia psicológica centrado en dos protagonistas en dos mundos muy diferentes.

Lanzado en 2023, el juego desarrollado por Remedy Entertainment, en colaboración editorial con Epic Games, tiene un valor actual de US$59.99 en la PlayStation Store. Puedes conocer más AQUÍ.

Goat Simulator 3

Una experiencia campestre de mundo abierto novedosa y totalmente realista que te coloca de nuevo en las pezuñas de la protagonista femenina favorita de nadie. Puedes invitar hasta a tres amigos en modo cooperativo local o en línea, desatar una carnicería como equipo o competir en minijuegos y, luego, dejar de ser amigos.

Desarrollado por Coffee Stain North, Coffee Stain North AB y lanzado originalmente en 2022, el título tiene un valor actual de US$29.99 en la PS Store. Revisa más AQUÍ.

Cocoon

Una versión única del género de aventura y acertijos, en la cual cada mundo existe dentro de un orbe que puedes llevar en tu espalda. Domina la mecánica central de saltar entre mundos y combínalos, manipúlalos y reorganízalos para resolver acertijos intrincados.

Lanzado en 2023, el juego desarrollado por Geometric Interactive para todas las plataformas tiene un costo de US$24.99. Puedes conocer más AQUÍ.