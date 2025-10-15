VIDEO. “Demuestra el interés que tiene en mí”: Willy Chatiliez apunta contra Córdova por no darle minutos en el Mundial Sub 20
“Es una decepción por parte del cuerpo técnico”, dijo el delantero chileno-español.
El fracaso de La Roja en el Mundial Sub 20 sigue dando que hablar, y uno de los integrantes del plantel de Chile se mostró decepcionado de Nicolás Córdova.
Se trata de Willy Chatiliez, el atacante chileno-español que solo jugó 60 minutos y fue titular únicamente en la derrota ante Japón durante la fase de grupos.
“Un jugador no puede tomar decisiones. Sentía que podía haber aportado mucho más al equipo; si tal vez hubiera tenido más oportunidades, podría haber aportado mucho más”, dijo el extremo del Huesca en una entrevista con Keno Trotamundos.
“Es una decepción por parte del cuerpo técnico. Ya me había pasado en el Sudamericano no haber podido jugar lo que esperaba, y que se repita es una decepción”, agregó.
Sobre cómo es la relación con Nicolás Córdova puertas adentro, fue contundente: “Ni siquiera intercambiamos palabras. Creo que eso demuestra el interés que tiene conmigo.”
Además, se refirió a una posible convocatoria a La Roja adulta: “Creo que puedo dar más en esta selección, sin dudas. Hay un país entero apoyándonos, y no dudo de que si llego a la adulta las cosas pueden ser diferentes”, sentenció Chatiliez.
