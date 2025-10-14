Temporada 2026 del fútbol chileno: así se jugarán los cuatro torneos a lo largo del próximo año

Con tan solo un par de fechas por delante, la temporada 2025 del fútbol chileno poco a poco comienza a llegar a su final, por lo que las miradas de la ANFP se centran en lo que será el 2026.

En ello, desde Quilin confirmaron el acuerdo al que llegaron con TNT Sports para saldar las deudas que mantiene el fútbol chileno con la cadena televisiva a cargo de las transmisiones en la Liga de Primera y la Primera B.

“El acuerdo define el monto y forma de pago respecto de la indemnización establecida en favor de TNT en el laudo arbitral por los perjuicios derivados de los partidos no disputados por el Estallido Social y durante la pandemia de COVID-19 entre 2019 y 2020″, esgrimen desde la ANFP.

¿Cómo serán los torneos del 2026?

Según lo revelado en las últimas horas por ADN Deportes, y ratificado este martes por la ANFP, el próximo año, en Primera División, habrá cuatro tornos distintos, aumentando así la cantidad de partidos en el fútbol de honor nacional.

A lo largo de 12 meses, mediados de enero y con término en diciembre, el fútbol chileno disputará la Liga de Primera, la Copa de la Liga, la Copa Chile y un ‘Final Four’ para la Supercopa.

Tanto la Liga como la Copa Chile mantendrán sus formatos: temporada larga de 30 fechas en el caso de la primera, y división grupal y posteriores llaves desde 8vos de final en adelante para el caso del segundo torneo.

Las novedades vienen después. La Copa de la Liga la disputarán solo equipos de Primera División, por lo que se formarán cuatro grupos de cuatro equipos, clasificando solo los mejores de cada zona, para luego disputar semifinales y la final.

Finalmente, la temporada 2026 debería comenzar con el ‘Final Four’ de Supercopa: jugarán los finalistas de la Copa Chile 2025 (Huchipato y Deportes Limache), contra los dos mejores equipos de la Liga de Primera 2025, que de momento son Coquimbo Unido y la Universidad de Chile.