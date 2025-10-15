;

Con disparos y golpeando a un guardia: sujetos roban perfumería en Metro Vespucio Norte en Recoleta

Una serie de disparos se escucharon en el exterior de la estación del Metro, donde seis delincuentes llegaron e ingresaron al local.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

Con disparos y golpeando a un guardia: sujetos roban perfumería en Metro Vespucio Norte en Recoleta

Con disparos y golpeando a un guardia: sujetos roban perfumería en Metro Vespucio Norte en Recoleta

00:42

Esta tarde un grupo de delincuentes protagonizó un violento asalto a una perfumería, ubicada en cercanías de la estación de Metro Vespucio Norte, en la comuna de Recoleta.

De acuerdo a la información preliminar, transeúntes escucharon una serie de disparos y, posteriormente, seis sujetos ingresaron al local, desde donde sustrajeron distintos perfumes.

Durante el robo, los antisociales golpearon al guardia privado del Metro de Santiago, el cual se acercó porque habría querido intervenir de alguna manera.

Testigos indicaron que los sujetos huyeron a bordo de un vehículo gris por Américo Vespucio en dirección al oriente. La estación Vespucio Norte se mantiene operativa, pero con presencia de Carabineros en el lugar.

