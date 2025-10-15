Caso Krishna Aguilera: sale a la luz relato clave de una testigo que asegura que la joven presentó al sospechoso como “su tío y su ‘casi algo’”

La desaparición de Krishna Aguilera Yáñez, de 19 años, mantiene en vilo a su familia y a la Policía de Investigaciones (PDI).

La joven fue vista por última vez la madrugada del 4 de octubre luego de salir a una discoteca en Santiago; desde entonces no hay rastro confirmado de su paradero.

Según la versión que ha entregado la familia, la joven acudió al local nocturno acompañada de un hombre de 45 años con quien, dicen, mantenía una relación afectiva no formal.

Fue la propia hermana de la joven, Cristal Aguilera, quien relató en medios de comunicación las últimas comunicaciones que tuvo con Krishna: a las 03:00 de la mañana recibió un último mensaje y al día siguiente no obtuvo respuesta.

Al contactarlo, el hombre (cuyo nombre no ha sido difundido públicamente por la familia) dijo haber dejado a Krishna en las afueras de un block de departamentos cerca de las 05:00 AM.

Los parientes explican que ese no es el domicilio donde la joven vivía actualmente, ya que ella se había mudado hacía aproximadamente un mes, lo que aumentó las sospechas sobre la versión entregada por el sujeto. Tras ello, el teléfono del hombre dejó de responder.

Cristal no oculta su indignación y señala directamente al hombre como el principal (y único) sospechoso: “El tipo me la secuestró, me la debe tener muerta, aunque me duela el alma”, afirmó en conversación con la prensa.

Además, agregó que Krishna llevaba tiempo preocupada por esa relación y que incluso pidió cambiar de domicilio por miedo.

Otra arista que alarma a los familiares son las denuncias sobre el comportamiento del sospechoso.

Relato clave

La hermana de la presunta víctima reveló que tuvieron una discusión previo a la salida: “Cuando supe que ella iba a salir con este sujeto, yo le dije -que no lo hiciera-, tuvimos una discusión, pero ella es muy llevada a sus ideas”.

Por otra parte, reveló que una testigo le compartió información clave, asegurando que la había visto en el lugar donde se encontraba con el sujeto.

“Ella se comunica conmigo y dice que la vio en la disco. Dice que vio a mi hermana súper feliz, tranquila, como si nada pasara, que ella le dijo que estaba con su tío y su ‘casi algo’”, relató en conversación con Buenos Días a Todos.

Mientras tanto, la familia insiste en que no escatimará esfuerzos: “Es un hombre enfermo que se mete con niñas, pero aquí se equivocó, porque yo no tengo miedo y no voy a descansar hasta encontrar a este sujeto y a mi hermana”, dijo Cristal con determinación.