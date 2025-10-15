Caso Factop: mantienen cautelares de Luis Hermosilla y Fiscalía se pone plazo para cierre de investigación

El 4° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió mantener el arresto domiciliario de Luis Hermosilla, imputado por el denominado caso Audio-Factop.

La audiencia fue solicitada por la defensa de Luis Flores, exgerente general de STF Capital, quienes buscaban dejar sin efecto las cautelares.

Sobre esto y el fin de la investigación de este bullado caso se refirió el fiscal Felipe Sepúlveda.

“El plazo de investigación vence dentro de poco tiempo más y esperamos, creemos nosotros, cerrar la investigación en ese lapso y presentar la acusación dentro de este año“, señaló.

“Todavía hay diligencias que están pendientes, las últimas diligencias que se están realizando, y una vez que se terminen se va a cerrar la investigación“, aseveró.