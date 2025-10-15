;

Alerta sobre la salud íntima: una de cada cuatro niñas falta al colegio por su menstruación en Chile

Un estudio reveló que los tabúes y la desinformación sobre el periodo aún limitan la educación y el bienestar de miles de adolescentes.

En el marco del Día Internacional de la Niña, el pasado 11 de octubre, un reciente estudio realizado por Essity, reveló que una de cada cuatro niñas y adolescentes falta a clases por su periodo menstrual en Chile, una situación que evidencia la persistencia de la desinformación y los estigmas alrededor de la salud íntima.

A nivel global, la Encuesta de Higiene y Salud (2022), a través de su marca Nosotras, ya había mostrado que el 25% de las jóvenes interrumpe sus actividades escolares por menstruación.

En Chile, un estudio local realizado en 2024 indicó que un 27% de las mujeres entre 16 y 60 años reporta síntomas menstruales intensos que afectan su rutina diaria, mientras que un 9% se siente insegura frente a posibles manchas o dificultades para hablar del tema en público.

Los datos también reflejan diferencias generacionales en el acceso a la información: el 43% de las adolescentes de 16 a 18 años manifiesta interés por aprender sobre menstruación, frente a solo el 12% de mujeres mayores de 45 años.

La mayoría recurre a fuentes digitales para informarse: un 55% usa internet y un 53% redes sociales, lo que evidencia la necesidad de espacios educativos confiables y profesionales desde edades tempranas.

El estudio también reveló que la conversación sobre menstruación ocurre principalmente en espacios personales: un 78% prefiere hablar con amigas, mientras solo un 10% lo hace con profesores, confirmando la urgencia de integrar la educación menstrual en las escuelas para derribar estigmas y garantizar información confiable desde edades tempranas.

En esa línea, la marca impulsa en Chile y Latinoamérica el “Plan Colegios”, un programa que realiza charlas educativas en comunidades escolares públicas y privadas, ampliando desde 2022 la participación de niños para fomentar conversaciones más abiertas sobre pubertad y menstruación.

