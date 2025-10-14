Mujer resulta gravemente herida tras ser empujada por hinchas de la U en Metro Plaza Chacabuco: tendría fracturas faciales

Una mujer sufrió heridas graves luego de que un grupo de barristas de Universidad de Chile la empujara, aparentemente sin intención, mientras salía de la estación de Metro Plaza Chacabuco.

Según información preliminar de sus cercanos, al llegar a la superficie se topó con los hinchas, quienes habrían estado escapando de Carabineros, y fue empujada al suelo, golpeándose la cabeza contra el cemento.

El personal de Metro había intentado desviar a los transeúntes por un camino alternativo para evitar inconvenientes, pero no lograron su objetivo.

Los barristas no le prestaron ayuda y fue un transeúnte quien logró trasladarla a un Sapu en la comuna de Independencia, desde donde fue derivada al Hospital San José.

Hasta hoy, la mujer aún esperaba atención quirúrgica para evaluar posibles fracturas faciales, incluido el tabique nasal, y no había recibido medicación para el dolor. Familiares y testigos califican la situación como desesperante.