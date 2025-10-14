¡Ya es oficial! Se confirmó al actor que interpretará a Jesús en “La resurrección de Cristo”, la esperada secuela de Mel Gibson

Hace ya un tiempo que se está hablando de la secuela de La pasión de Cristo, una película que promete generar un gran revuelo, al igual que el lanzamiento original.

Bajo el título de La resurrección de Cristo, la cinta tendrá de regreso a Mel Gibson como director, quien trabajará en el guion junto a Randall Wallace.

El proyecto ha ido tomando forma poco a poco y con el pasar de los meses han salido diversos reportes a la luz que evidencian los avances y diferentes detalles.

Ahora, tras una larga incertidumbre y muchos rumores, finalmente se anunció al actor encargado de darle vida a Jesucristo en este nuevo filme.

El importante rol, que ha llevado a la fama mundial a muchos actores, esta vez recae en Jaakko Ohtonen, quien llega con una carrera aún en el anonimato.

Se trata de un intérprete finlandés de 36 años que ha tenido apariciones en series como The last kingdom, Todos los pecados y Vikingos: Valhalla.

De esta manera, su selección marca un gran salto para su trayectoria y representa una apuesta muy interesante para la producción encabezada por Gibson.

Hay que recordar que La resurrección de Cristo llegará a los cines en dos partes, con sus estrenos agendados para el 26 de marzo de 2027 y el 6 de mayo del mismo año.