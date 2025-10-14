;

¡Ya es oficial! Se confirmó al actor que interpretará a Jesús en “La resurrección de Cristo”, la esperada secuela de Mel Gibson

El actor que participó en “Vikingos” tomará la posta tras la actuación de Jim Caviezel.

José Campillay

¡Ya es oficial! Se confirmó al actor que interpretará a Jesús en “La resurrección de Cristo”, la esperada secuela de Mel Gibson

Hace ya un tiempo que se está hablando de la secuela de La pasión de Cristo, una película que promete generar un gran revuelo, al igual que el lanzamiento original.

Bajo el título de La resurrección de Cristo, la cinta tendrá de regreso a Mel Gibson como director, quien trabajará en el guion junto a Randall Wallace.

El proyecto ha ido tomando forma poco a poco y con el pasar de los meses han salido diversos reportes a la luz que evidencian los avances y diferentes detalles.

Ahora, tras una larga incertidumbre y muchos rumores, finalmente se anunció al actor encargado de darle vida a Jesucristo en este nuevo filme.

Revisa también:

ADN

El importante rol, que ha llevado a la fama mundial a muchos actores, esta vez recae en Jaakko Ohtonen, quien llega con una carrera aún en el anonimato.

Se trata de un intérprete finlandés de 36 años que ha tenido apariciones en series como The last kingdom, Todos los pecados y Vikingos: Valhalla.

De esta manera, su selección marca un gran salto para su trayectoria y representa una apuesta muy interesante para la producción encabezada por Gibson.

Hay que recordar que La resurrección de Cristo llegará a los cines en dos partes, con sus estrenos agendados para el 26 de marzo de 2027 y el 6 de mayo del mismo año.

ADN

Jaakko Ohtonen

Contenido patrocinado

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

Kanela anticipa en Radio Corazón el concierto de los 25 años de Noche de Brujas: “El show tendrá toda la discografía”

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

¡Evita daños!: Descubre cada cuánto teñir tu cabello

Quiénes son los &#039;gatekeepers&#039; del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Quiénes son los 'gatekeepers' del Metro de Santiago y por qué son tan importantes ante casos de emergencia

Lady Gaga se suma al elenco de &#039;El diablo viste a la moda 2&#039;: Todo lo que se sabe hasta el momento

Lady Gaga se suma al elenco de 'El diablo viste a la moda 2': Todo lo que se sabe hasta el momento

Primer vistazo a &#039;Send Help&#039;: Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O&#039;Brien

Primer vistazo a 'Send Help': Sam Raimi vuelve al cine de terror con Rachel McAdams y Dylan O'Brien

Kylie Jenner sorprende con el estreno de &#039;Forth Strike&#039;, su primera canción | Música

Kylie Jenner sorprende con el estreno de 'Forth Strike', su primera canción | Música

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

Martin White en Teatro Coliseo 2025: Cuándo es y cómo comprar entradas

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

¡Se viene con todo! Dua Lipa revela que está perfeccionando su español a semanas de sus shows en Latinoamérica

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

Documental de Michael Jackson promete un retrato íntimo y controversial: BBC anuncia prepara material audiovisual

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

¡Sigrid Alegría y Los Claveles, Jordan, Inti Illimani y más! La Gira Teletón 2025 anuncia nuevos artistas

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad