¿Lo habías notado? El espeluznante cameo de Annabelle en una conocida película de superhéroes

El género de superhéroes sigue siendo muy especial en la industria cinematográfica, con altos niveles de éxito. Y si bien no atraviesa su mejor momento, tiene un importante colchón de fanáticos.

Por otra parte, el terror es uno de esos temas que nunca pasa de moda y constantemente da mucho de qué hablar con cada estreno.

Bajo este escenario, existe un cameo muy llamativo en una reconocida película de DC, donde podemos ver un verdadero ícono del terror.

Se trata nada más y nada menos que de Annabelle. La muñeca del Universo Warren tuvo una particular aparición en Aquaman (2018).

Hay que recordar que el filme protagonizado por Jason Momoa fue dirigido por James Wan, que también está detrás del universo terrorífico.

No se trata de un montaje ni de teorías conspirativas: la muñeca realmente aparece unos segundos en pantalla, flotando entre los restos de un naufragio.

Si bien muy pocos han notado esto, fue el propio cineasta quien reconoció el gesto, uno que quiso hacer a modo de homenaje para una de sus historias más exitosas en la gran pantalla.

“Es muy breve, pero hace un cameo en el fondo del océano, en una escena en que Arthur Curry y Mera entran en su barco, a punto de iniciar una misión“, comentó.

El momento del cameo

El momento ocurre en los momentos iniciales de Aquaman, cuando Arthur y Mera abordarán el barco hundido que usarán en su misión.

En esa escena, la cámara muestra el fondo marino entre escombros, sedimentos y basura submarina. Justo ahí, entre todo ese caos, se distingue a Annabelle.

Aunque el cameo no tiene impacto en la trama, funciona como una marca personal de Wan: alguien que comenzó su carrera en el terror y ocasionalmente deja guiños de su universo en producciones de géneros distintos.