De Mulchén a India: estudiantes reciben reconocimiento a nivel internacional con su cortometraje “El silencio de un padre”

Un grupo de estudiantes del Liceo Bicentenario Nuevo Mundo, en Mulchén, Chile, obtuvo un importante reconocimiento a su cortometraje en la 12.ª edición del Pink City International Short Film Festival 2025, celebrado en Jaipur, India.

Su obra titulada El silencio de un padre fue distinguida como Mejor Película sobre Derechos Humanos dentro de la categoría Cortos Premio Joven.

La iniciativa nació del CineClub del establecimiento educativo bajo la dirección creativa de la estudiante Sofía Sandoval Venegas, y con el apoyo de los profesores David Contreras Silva y Matías Crisóstomo Godoy.

La pieza audiovisual tiene una duración de poco más de diez minutos, donde se muestran diversos lugares de Mulchén como escenario.

La narración parte del año 2006, pero reconstruye hechos sucedidos en 1973. El protagonista es un abogado que comienza un viaje personal al descubrir la verdadera vida de su padre, un trabajador comprometido con la huelga por mejoras salariales tanto para sus compañeros como para su núcleo familiar.

Paralelamente, la madre del abogado, hospitalizada por una leucemia, relata esos eventos, momento en que se revela una verdad oculta sobre los orígenes del protagonista.

Gracias al respaldo de miembros de la comunidad escolar y a una votación popular favorable, el cortometraje obtuvo el galardón en octubre.

El director del liceo, Eduardo Fuentes Barra, apuntó que “el premio más importante para nosotros es el proceso que los estudiantes viven mediante el taller”.

“Cada cortometraje es una oportunidad para que desarrollen su creatividad, aprendan a trabajar en equipo y comprendan el valor del arte como herramienta educativa”, añadió.

Este logro no sólo visibiliza la creatividad juvenil de Mulchén, sino también el uso del cine como instrumento para rescatar historias, explorar identidad y fomentar la reflexión social.

Puedes ver El silencio de un padre AQUÍ.