A un día de celebrar una de las mejores carteleras del año: sensible muerte pone en luto a la UFC

A menos de 24 horas de una de las carteleras del año en la UFC, una noticia ha entristecido al mundo de las artes marciales mixtas.

Tal como informó la propia compañía estadounidense durante este viernes, falleció Arthur Jones, hermano de Jon Jones, uno de los mejores luchadores de la historia.

“La UFC lamenta profundamente el fallecimiento de Arthur Jones. Acompañamos en nuestro pésame a su familia, amigos y seres queridos”, escribió la empresa que encabeza Dana White en su cuenta de Instagram.

Al igual que su hermano, Arthur también fue un deportista destacado. En su caso, brilló jugando fútbol americano en la NFL, e incluso ganó un Super Bowl en 2013 con los Baltimore Ravens.

En el caso de Jon Jones, pese a haber anunciado su retiro de las artes marciales mixtas a mediados de este año, existe la posibilidad de que vuelva a ponerse los guantes para el evento que la UFC prepara en la Casa Blanca de Estados Unidos.