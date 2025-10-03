;

A un día de celebrar una de las mejores carteleras del año: sensible muerte pone en luto a la UFC

La compañía lamentó el fallecimiento del familiar de uno de sus mejores luchadores en la historia.

Javier Catalán

A un día de celebrar una de las mejores carteleras del año: sensible muerte pone en luto a la UFC

A menos de 24 horas de una de las carteleras del año en la UFC, una noticia ha entristecido al mundo de las artes marciales mixtas.

Tal como informó la propia compañía estadounidense durante este viernes, falleció Arthur Jones, hermano de Jon Jones, uno de los mejores luchadores de la historia.

Revisa también:

ADN

“La UFC lamenta profundamente el fallecimiento de Arthur Jones. Acompañamos en nuestro pésame a su familia, amigos y seres queridos”, escribió la empresa que encabeza Dana White en su cuenta de Instagram.

Al igual que su hermano, Arthur también fue un deportista destacado. En su caso, brilló jugando fútbol americano en la NFL, e incluso ganó un Super Bowl en 2013 con los Baltimore Ravens.

En el caso de Jon Jones, pese a haber anunciado su retiro de las artes marciales mixtas a mediados de este año, existe la posibilidad de que vuelva a ponerse los guantes para el evento que la UFC prepara en la Casa Blanca de Estados Unidos.

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad