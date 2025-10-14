“Así es imposible competir”: Jarry justifica su deserción del ATP 250 de Almaty / Jordan Pettitt - PA Images

Nicolás Jarry sorprendió este martes al bajarse del ATP 250 de Almaty a horas de su partido de primera ronda.

Todo debido a problemas físicos que el propio tenista explicó, apesadumbrado, a través de sus redes sociales.

“Un poco triste. Llevo casi dos semanas con un tema en el codo que aún no se ha mejorado 100%. No estoy pudiendo sacar, asi que es imposible competir”, lamentó Nicolás Jarry en su Instagram.

“Estoy haciendo todo lo posible con el equipo, intentando mejorarme para terminar bien y como se merece esta temporada, yendo día por día. Va mejorando poco a poco, pero más lento de lo que me gustaría”, remarcó el 109 del mundo.

Así las cosas, Nicolás Jarry mantendrá su calendario, el cual contempla como su próximo torneo el Challenger de Brest y luego el de Bratislava, para cerrar la temporada en el ATP 250 de Atenas.