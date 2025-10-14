;

“Así es imposible competir”: Jarry justifica su deserción del ATP 250 de Almaty

El tenista nacional mantendrá su calendario de torneos de cara al resto de la temporada.

Carlos Madariaga

“Así es imposible competir”: Jarry justifica su deserción del ATP 250 de Almaty

“Así es imposible competir”: Jarry justifica su deserción del ATP 250 de Almaty / Jordan Pettitt - PA Images

Nicolás Jarry sorprendió este martes al bajarse del ATP 250 de Almaty a horas de su partido de primera ronda.

Todo debido a problemas físicos que el propio tenista explicó, apesadumbrado, a través de sus redes sociales.

Revisa también:

ADN

“Un poco triste. Llevo casi dos semanas con un tema en el codo que aún no se ha mejorado 100%. No estoy pudiendo sacar, asi que es imposible competir”, lamentó Nicolás Jarry en su Instagram.

“Estoy haciendo todo lo posible con el equipo, intentando mejorarme para terminar bien y como se merece esta temporada, yendo día por día. Va mejorando poco a poco, pero más lento de lo que me gustaría”, remarcó el 109 del mundo.

Así las cosas, Nicolás Jarry mantendrá su calendario, el cual contempla como su próximo torneo el Challenger de Brest y luego el de Bratislava, para cerrar la temporada en el ATP 250 de Atenas.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad