Alejandro Tabilo puso fin a su travesía por Asia con una caída en la segunda ronda del Masters 1000 de Shanghái. El chileno, ubicado en el puesto 74 del ranking ATP, no logró superar al canadiense Félix Auger-Aliassime (13°), quien lo venció por un doble 6-3 en una hora y 27 minutos de juego.

El duelo mostró a un Auger-Aliassime sólido desde el inicio, resistiendo la presión de Tabilo en los primeros juegos y aprovechando sus oportunidades para quebrar en momentos clave.

El zurdo nacional tuvo hasta seis chances de arrebatar el servicio en el segundo set, pero el canadiense respondió con firmeza y cerró el partido sin sobresaltos. Con este triunfo, el norteamericano avanzó a enfrentar al neerlandés Jesper de Jong (81°), vencedor del checo Jakub Mensik.

Pese a la eliminación, Alejandro puede mirar con satisfacción lo conseguido en la gira asiática. Sumó 14 victorias en sus últimos 16 partidos y conquistó el ATP 250 de Chengdú, tercer título en su carrera profesional.

Ese desempeño le permitió reafirmarse como la primera raqueta chilena y volver al top 80 mundial, además de consolidar sus avances en superficie dura, un aspecto clave de cara al cierre de la temporada.

Ahora, el calendario del nacional continuará en Europa: su próximo desafío será el Challenger de Olbia, en Italia, certamen que se disputará entre el 13 y el 19 de octubre. Una oportunidad más para seguir sumando confianza y puntos en el circuito.