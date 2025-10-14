¡Remezón en TVN! Canal confirma la salida de querida animadora en medio de cambios internos

Televisión Nacional de Chile (TVN) anunció oficialmente la partida de Carmen Gloria Arroyo, reconocida conductora de la pantalla chica chilena que dejará la señal estatal después de siete años liderando el exitoso programa Carmen Gloria a tu Servicio.

A través de una declaración pública, la estación confirmó los rumores que habían circulado en los últimos días. “Efectivamente, Carmen Gloria Arroyo nos ha comunicado que tomó la decisión de no continuar en TVN”, informaron desde el canal.

La abogada y comunicadora continuará al frente del espacio hasta diciembre de 2025, cumpliendo su contrato vigente antes de cerrar este ciclo televisivo.

“Desde el canal, que ha sido la casa del programa durante más de siete años, agradecemos profundamente su compromiso, profesionalismo y la contribución que ha realizado en este tiempo, consolidando al espacio como uno de los más reconocidos y queridos”, añadieron desde la señal pública.

Asimismo, TVN destacó la trayectoria y legado de la animadora. “Le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros desafíos profesionales y personales”, concluyó el comunicado.

Los primeros rumores sobre su salida surgieron tras las declaraciones del periodista Hugo Valencia, quien comentó que la abogada “dejará el canal público a fines de diciembre, y su programa podría emitirse en la competencia”.

Además de que el fin de la relación de Carmen Gloria Arroyo con TVN, viene justo en un momento de cambios en la directiva del canal estatal, consecuencia de la renuncia de su expresidente del directorio, Francisco Vidal.