Michael Roldán rompe el silencio sobre el supuesto vínculo amoroso con Juan Pablo Queraltó

En medio del revuelo mediático generado por un rumor que los vinculaba sentimentalmente, Michael Roldán decidió dar su versión de los hechos y desestimar cualquier acercamiento íntimo con Juan Pablo Queraltó.

La ola de especulaciones resurgió recientemente, cuando Queraltó abordó el tema públicamente en el programa La Hora de Conversar, negando rotundamente las versiones y criticando a quienes difundieron el supuesto romance.

En su intervención, fue enfático, remarcando que el rumor carecía de sustento: “Primero es una estupidez. Las personas que hablaron ahí son influencers, no son periodistas y no entienden nada. Lo leyeron en Instagram y lo lanzan y lo dan por hecho”.

Con ese tono directo, el periodista se distanció de las acusaciones, asegurando que consideraba la historia “ridícula”, pues su prioridad siempre ha sido su familia.

“Lo encontré ridículo y me reí, a Michael le tengo mucho cariño, trabajamos juntos. A mí ese tipo de cosas me importan bien poco, imagina, yo tengo familia, tengo niños", remarcó.

También dejó en claro que, aunque él no se siente afectado por estas especulaciones, reconoce que su entorno sí puede sentirse tocado por ellas.

La réplica de Roldán

Luego de que saliera la entrevista, Michael respondió vía audio y su postura fue clara, señalando que es “una mentira que partió en redes sociales (...) no hay mucho más que conversar. Es completamente falso”.

El panelista de Sígueme agregó que la versión original provino de un post en TikTok donde se afirmaba que él “había sufrido un montón por Queraltó”.

“En su momento yo lo hablé con Juan Pablo. Él me manda este video, dándolo como un hecho y que después se disculparon”, agregó.

Ambos, según Roldán, reaccionaron al enterarse del rumor con incredulidad y cierta ironía: “Queraltó me lo manda muerto de la risa y me dice ‘amigo, en qué momento, que no me acuerdo’”.

“Nosotros lo tomamos como una mentira de redes sociales. Esta fue una de esas, porque es absoluta y 100% falso”, complementó.

Finalmente, el también periodista explicó en su programa había abordado rumores que lo vinculaban con figuras heterosexuales del espectáculo, sin identificar a Queraltó en ese momento, y los descartó por completo como falsos.