“Nos conocimos y a los pocos meses...”: exfutbolista y rostro de TV anuncia que será padre junto a su pareja 11 años menor

Durante esta semana, el exfutbolista y actual comentarista de TNT Sports, Cristián Basaure, anunció que se convertirá en padre por primera vez.

En concreto, a los 44 años, el exdefensa y su pareja, Renata Justiniano, esperan la llegada de su hijo, Facundo, el que anunciaron a través de redes sociales.

“Es el primer hijo de los dos, así que estamos viviendo un proceso muy bonito. Una noticia tan importante como la espera de mi primer hijo me agarra en un muy buen momento, tanto en lo personal como en lo profesional, más maduro también”, señaló Basaure en entrevista con LUN.

El exjugador contó que la relación con Renata, de 32 años, comenzó hace poco más de un año. “Fue todo muy rápido, superrápido. Nos conocimos y a los pocos meses quedó embarazada. Para nosotros ha sido una bonita historia de amor”, relató.

“Nos llevamos por 11 años, pero no se nota la diferencia, para nada. Nuestras formas de ser son muy parecidas, ella es muy madura, muy familiera, igual que yo”.

En ese contexto, finalizó recordando cómo se conocieron: “No te voy a engrupir, nos conocimos en una discoteca. Es todo muy extraño igual, porque yo no soy de ir a discos. Pero un día salí con un amigo y una amiga, conocí a Renata y no nos separamos más”.