Malas noticas para Fernando Ortiz: Colo Colo pierde a una de sus figuras para el duelo contra Coquimbo Unido

Este viernes, Colo Colo vuelve al Campeonato Nacional con un duelo crucial en sus aspiraciones por alcanzar puestos de copas internacionales para 2026.

El “Cacique” deberá visitar a Coquimbo Unido en el Francisco Sánchez Rumoroso el domingo 19 de octubre, encuentro para el cual tendrá una baja sensible.

Según información de ADN Deportes, Francisco Marchant terminó la práctica de este viernes con una lesión en una de sus rodillas, lo que complica la planificación de Fernando Ortiz.

Al finalizar el entrenamiento, el extremo fue directamente a realizarse exámenes, y lo que pudo saber este medio es que ya está completamente descartado para enfrentar a los “Piratas”.

Marchant, pese a no haber sido titular indiscutido durante toda la temporada, ha sabido aprovechar los minutos que ha disputado, convirtiéndose en el segundo máximo asistidor de los albos, con cuatro pases gol, solo por detrás de Lucas Cepeda, además de haber convertido en una ocasión.