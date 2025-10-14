;

Evacúan aeropuerto El Loa de Calama por mochila abandonada: se aplicó protocolo de seguridad

Personal policial se encuentra en el lugar, mientras que algunos vuelos han sufrido retrasos.

Juan Castillo

Pedro Marín

Evacúan aeropuerto El Loa de Calama por mochila abandonada: se aplicó protocolo de seguridad

Evacúan aeropuerto El Loa de Calama por mochila abandonada: se aplicó protocolo de seguridad

Producto de una mochila abandonada, el aeropuerto El Loa de Calama fue evacuado preventivamente por personal policial.

Según información preliminar, se aplicó el protocolo de seguridad en el recinto ante el hallazgo de este objeto.

Producto de esta situación, se han retrasado algunos vuelos desde la localidad de Calama hacia otras zonas del país.

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros se encuentra en el terminal aéreo indagando esta situación.

