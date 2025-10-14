;

Declaran admisible recurso de Sernameg para revertir libertad condicional del agresor de Nabila Rifo

“Estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso”, señalaron desde el servicio.

Juan Castillo

Medelise Jensen

Declaran admisible recurso de Sernameg para revertir libertad condicional del agresor de Nabila Rifo

Declaran admisible recurso de Sernameg para revertir libertad condicional del agresor de Nabila Rifo

01:11

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En las últimas horas, se conoció que la Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible un recurso de amparo presentado por el Sernameg para revertir la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo.

Hace casi una semana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ya había anunciado que el Gobierno interpondría dos acciones para que Ortega regrese a la cárcel.

Revisa también:

ADN

Esto luego de que la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique resolviera otorgar la libertad condicional a Ortega, quien en 2017 fue sentenciado a 18 años de presidio por el brutal ataque contra Rifo, lo cual la dejó mutilada y ciega.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) valoraron esta decisión de la corte “el cual busca revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Región, y lograr el reingreso de Mauricio Ortega al recinto penitenciario”.

“Reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso", afirmaron.

Reafirmamos nuestro compromiso con ella y con todas las mujeres que viven violencia de género”, cerraron.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad