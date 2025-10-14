Declaran admisible recurso de Sernameg para revertir libertad condicional del agresor de Nabila Rifo

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En las últimas horas, se conoció que la Corte de Apelaciones de Aysén declaró admisible un recurso de amparo presentado por el Sernameg para revertir la libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo.

Hace casi una semana, la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, ya había anunciado que el Gobierno interpondría dos acciones para que Ortega regrese a la cárcel.

Esto luego de que la Comisión de Libertades Condicionales de la Corte de Apelaciones de Coyhaique resolviera otorgar la libertad condicional a Ortega, quien en 2017 fue sentenciado a 18 años de presidio por el brutal ataque contra Rifo, lo cual la dejó mutilada y ciega.

Desde el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) valoraron esta decisión de la corte “el cual busca revertir la decisión de la Comisión de Libertad Condicional de la Región, y lograr el reingreso de Mauricio Ortega al recinto penitenciario”.

“Reiteramos que desde el Servicio estamos tomando todas las medidas para resguardar la seguridad y protección de la víctima mientras este proceso sigue su curso", afirmaron.

“Reafirmamos nuestro compromiso con ella y con todas las mujeres que viven violencia de género”, cerraron.