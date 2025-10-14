Hombre es detenido por femicidio frustrado en Pelarco: quemó rostro de su pareja frente a su hija de 3 años / Francisco Castillo

Durante este lunes, un hombre fue detenido en la comuna de Pelarco, región del Maule, acusado de rociar bencina en el rostro de su pareja y prenderle fuego frente a su hija de tres años.

Concretamente, la denuncia se originó cuando la menor avisó a su abuelo paterno sobre lo ocurrido en la vivienda, lo que permitió que se diera aviso a las autoridades.

La víctima fue auxiliada y trasladada en primera instancia a un centro de salud local, para luego ser derivada al Hospital Regional de Talca debido a la gravedad de sus quemaduras.

En ese contexto, informaron que desde ese recinto se evalúa su traslado a Santiago para recibir atención especializada, según antecedentes de Analiza Maule.

Por su parte, el agresor fue arrestado momentos más tarde en la casa de sus padres y quedó a disposición del Ministerio Público.

Finalmente, autoridades señalaron que la investigación se desarrolla bajo la figura de femicidio frustrado.