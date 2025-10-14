;

Hombre es detenido por femicidio frustrado en Pelarco: quemó rostro de su pareja frente a su hija de 3 años

La mujer fue trasladada al Hospital Regional de Talca y se evalúa su traslado a Santiago, debido a la gravedad de las lesiones.

Cristóbal Álvarez

Hombre es detenido por femicidio frustrado en Pelarco: quemó rostro de su pareja frente a su hija de 3 años

Hombre es detenido por femicidio frustrado en Pelarco: quemó rostro de su pareja frente a su hija de 3 años / Francisco Castillo

Durante este lunes, un hombre fue detenido en la comuna de Pelarco, región del Maule, acusado de rociar bencina en el rostro de su pareja y prenderle fuego frente a su hija de tres años.

Concretamente, la denuncia se originó cuando la menor avisó a su abuelo paterno sobre lo ocurrido en la vivienda, lo que permitió que se diera aviso a las autoridades.

La víctima fue auxiliada y trasladada en primera instancia a un centro de salud local, para luego ser derivada al Hospital Regional de Talca debido a la gravedad de sus quemaduras.

Revisa también:

ADN

En ese contexto, informaron que desde ese recinto se evalúa su traslado a Santiago para recibir atención especializada, según antecedentes de Analiza Maule.

Por su parte, el agresor fue arrestado momentos más tarde en la casa de sus padres y quedó a disposición del Ministerio Público.

Finalmente, autoridades señalaron que la investigación se desarrolla bajo la figura de femicidio frustrado.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad