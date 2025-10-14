;

Dorothy Pérez expone labor de Contraloría por primera vez en ENADE: estas fueron los principales temas

La contralora general abordó las demoras en obras públicas, la reducción de licencias médicas y la necesidad de fortalecer los controles internos del Estado.

Cristóbal Álvarez

Entre aplausos hizo ingreso y entre aplausos se retiró durante este martes, la contralora Dorothy Pérez, en su exposición en el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE) donde comentó la labor de la Contraloría de República y propuso una serie de medidas para aumentar la efectividad estatal.

Su discurso, que fue interrumpido constantemente por aplausos, se centró en varios ejes, como su trabajo en la fiscalización de las licencias médicas, innovación tecnológica para la centralización de datos, y entregó un resumen general de las estadísticas encontradas por el ente contralor.

Pérez, que es la primera máxima autoridad de Contraloría en presentarse en el foro, realizó su presentación “Por el cuidado y buen uso de los recursos públicos”, enumeró irregularidades en listas de espera del sistema de salud pública, deficiencias en la destrucción de drogas y obras públicas detenidas por “permisología”.

En ese punto, Pérez detalló que 704 permisos de obras públicas no fueron contestados por el Consejo de Monumentos Nacionales y que algunos presentaron demoras de hasta 878 días.

“Yo aquí hago un llamado a la función pública, que es muy valiosa, pero hago un llamado para que cuando estemos revisando un trámite pensemos que detrás de ese trámite hay personas, hay familias, hay empleo, hay desarrollo económico que puede servirle a todo el país”, recalcó.

Licencias médicas

Respecto a las licencias médicas, explicó que la fiscalización no buscaba sancionar el reposo de los funcionarios, sino el uso del tiempo destinado al servicio público. “Todas estas personas estaban justificando su ausencia a cumplir su función pública, para la cual son remuneradas con fondos públicos”, sostuvo.

La contralora destacó además que el trabajo del organismo tuvo un efecto concreto: la emisión de licencias médicas se redujo en un 32,4%. “Creo que logramos un impacto, se produjo un quiebre”, afirmó.

“El chiste del Bombo fica”

Además, al momento de detallar los datos recolectados desde las policías en torno a la droga incautada, la contralora se refirió al proceso de destrucción de esas sustancias.

“Encontramos diferencias entre la droga incautada por la policía y la recibida por los servicios de salud”, dijo, provocando risas entre los asistentes.

En ese momento, Pérez recordó un popular chiste del comediante Bombo Fica, que alude a la pérdida de drogas en manos policiales. “Me imagino que se acordaron del Bombo Fica”, comentó entre risas.

Gabriela Mistral

Al cierre, citó a Gabriela Mistral y su poema El placer de servir, destacando el llamado a la acción colectiva. “Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú; donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú”, recordó.

“Valoremos lo público y valoremos el esfuerzo y el mérito también en el mundo de lo privado. Valoremos la posibilidad de soñar juntos y construir un mejor país todos unidos”, concluyó Pérez.

