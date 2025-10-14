;

Cese al fuego en riesgo: Israel pospone apertura del cruce de Rafah y reduce la entrada de ayuda humanitaria

Según acusan, Hamás no habría entregado los cuerpos de todos los rehenes en su poder.

Juan Castillo

Getty Images

Getty Images

El Gobierno israelí mantendrá cerrado hasta el miércoles el cruce fronterizo de Rafah, pese a que su apertura estaba programada para este martes, según la tregua alcanzada entre Israel y Hamás.

Además, se anunció que se reducirá el flujo de ayuda humanitaria en Gaza, ya que Israel solo permitirá el ingreso de 300 camiones, la mitad del número acordado.

El País consigna que estas decisiones se dan luego de que Hamás no entregara los cuerpos de todos los rehenes en su poder (faltan 24 tras el intercambio).

Revisa también:

ADN

De momento, el único paso abierto es el de Kerem Shalom, aunque Unicef ha denunciado que permanece cerrado desde la tarde del pasado lunes, por lo que solicitó a Israel que abra todos los cruces: “El alto el fuego no resuelve todos los problemas”.

El Ejército israelí no permitirá la entrada de combustible ni gas a la franja de Gaza, excepto para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria.

En tanto, Catar confirmó que ha comenzado la negociación de la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza, que incluye cláusulas en las que las partes mantienen posturas muy alejadas.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad