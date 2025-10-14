Cese al fuego en riesgo: Israel pospone apertura del cruce de Rafah y reduce la entrada de ayuda humanitaria

El Gobierno israelí mantendrá cerrado hasta el miércoles el cruce fronterizo de Rafah, pese a que su apertura estaba programada para este martes, según la tregua alcanzada entre Israel y Hamás.

Además, se anunció que se reducirá el flujo de ayuda humanitaria en Gaza, ya que Israel solo permitirá el ingreso de 300 camiones, la mitad del número acordado.

El País consigna que estas decisiones se dan luego de que Hamás no entregara los cuerpos de todos los rehenes en su poder (faltan 24 tras el intercambio).

De momento, el único paso abierto es el de Kerem Shalom, aunque Unicef ha denunciado que permanece cerrado desde la tarde del pasado lunes, por lo que solicitó a Israel que abra todos los cruces: “El alto el fuego no resuelve todos los problemas”.

El Ejército israelí no permitirá la entrada de combustible ni gas a la franja de Gaza, excepto para necesidades específicas relacionadas con la infraestructura humanitaria.

En tanto, Catar confirmó que ha comenzado la negociación de la segunda fase del plan de Donald Trump para Gaza, que incluye cláusulas en las que las partes mantienen posturas muy alejadas.