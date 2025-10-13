;

Semana clave para la carrera presidencial: candidatos se preparan para el foro empresarial Enade y franja inicia el viernes

En la instancia, que reúne a la comunidad empresarial chilena, los aspirantes a la Presidencia podrán –por primera vez– interpelarse directamente.

Ruth Cárcamo

Diana Copa

En medio de la carrera por llegar a La Moneda, los equipos de los candidatos presidenciales se preparan para el Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE), que se llevará a cabo este martes.

El foro empresarial contará con la participación de casi todos los aspirantes a la Presidencia de Chile, a excepción de Eduardo Artés. Y en la instancia, por primera vez, podrán interpelarse directamente entre sí.

Franja presidencial

Y esta semana será el inicio de la franja presidencial y parlamentaria, la cual partirá el viernes a las 12:40 horas con la emisión de los candidatos presidenciales, y a las 20:40 la de los parlamentarios.

Al respecto, la diputada y vocera del comando de Jeannette Jara, Gael Yeomans, señaló que “nosotros vamos a partir la franja con nuestra candidata, estamos centrados en que refleje nuestras propuestas”.

Mientras que desde la oposición anticiparon que en sus respectivas franjas abordarán el estallido social, que este sábado cumple seis años.

