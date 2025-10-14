;

VIDEO. DJ Isi Glock protagoniza nueva polémica: tuvo fogoso affaire con Princeso y luego lo trató de “infiel”

Tras hacerse conocida luego de tener un encuentro íntimo como Karol “Dance” Lucero, Ilaisa Henríquez ingresó a un reality donde rápidamente dio que hablar.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

La participación de Ilaisa Henríquez, DJ Isi Glock, en el reality Cuicos versus Flaites, producido por Diego González y aún en fase de grabación, ha provocado gran revuelo antes incluso de su estreno oficial.

La DJ, quien se hizo conocida tras su encuentro íntimo con Karol “Dance” Lucero, ha sido protagonista de uno de los momentos más comentados del encierro.

En una de las jornadas del encierro, Ilaisa se habría acostado con Princeso, y tras ello protagonizó un fuerte enfrentamiento con él, luego de acusarlo de haber sido infiel. Además, lo calificó de “carerraja” y “mentiroso”, lo que desató una tensa discusión entre ambos participantes.

Revisa también:

ADN

Cabe recordar que el exintegrante de Mundos Opuestos 3, mantiene una relación con Yaslier Cepeda, creadora de contenido erótico con quien retomó contacto después de doce años.

ADN

A su vez, Ilaisa Henríquez colaborará en Arsmate con Vardoc

Paralelamente, DJ Isi Glock ha estado en el foco mediático por otro motivo: su próxima colaboración con Vardoc en un video erótico para la plataforma Arsmate. El anuncio fue realizado en las redes sociales del propio youtuber, quien actualmente se dedica al contenido para adultos.

Acabo de encontrar una amiga que se acaba de hacer un Arsmate. Estamos conversando un poquito en una entrevista, que nos encontramos. Mira, se las presento”, expresó Vardoc en una grabación, mientras mostraba a la influencer saludando a cámara.

Posteriormente, añadió: “De hecho quedamos en colaborar pronto y estamos hablando de eso”. En ese momento, Ilaisa intervino con una pregunta que no pasó desapercibida: “¿Pero estás seguro de querer colaborar a medias?”, en una clara alusión al episodio en que Karol Lucero le ofreció pagar solo la mitad de la píldora del día después.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad