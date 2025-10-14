VIDEO. DJ Isi Glock protagoniza nueva polémica: tuvo fogoso affaire con Princeso y luego lo trató de “infiel”
Tras hacerse conocida luego de tener un encuentro íntimo como Karol “Dance” Lucero, Ilaisa Henríquez ingresó a un reality donde rápidamente dio que hablar.
La participación de Ilaisa Henríquez, DJ Isi Glock, en el reality Cuicos versus Flaites, producido por Diego González y aún en fase de grabación, ha provocado gran revuelo antes incluso de su estreno oficial.
La DJ, quien se hizo conocida tras su encuentro íntimo con Karol “Dance” Lucero, ha sido protagonista de uno de los momentos más comentados del encierro.
En una de las jornadas del encierro, Ilaisa se habría acostado con Princeso, y tras ello protagonizó un fuerte enfrentamiento con él, luego de acusarlo de haber sido infiel. Además, lo calificó de “carerraja” y “mentiroso”, lo que desató una tensa discusión entre ambos participantes.
Cabe recordar que el exintegrante de Mundos Opuestos 3, mantiene una relación con Yaslier Cepeda, creadora de contenido erótico con quien retomó contacto después de doce años.
A su vez, Ilaisa Henríquez colaborará en Arsmate con Vardoc
Paralelamente, DJ Isi Glock ha estado en el foco mediático por otro motivo: su próxima colaboración con Vardoc en un video erótico para la plataforma Arsmate. El anuncio fue realizado en las redes sociales del propio youtuber, quien actualmente se dedica al contenido para adultos.
“Acabo de encontrar una amiga que se acaba de hacer un Arsmate. Estamos conversando un poquito en una entrevista, que nos encontramos. Mira, se las presento”, expresó Vardoc en una grabación, mientras mostraba a la influencer saludando a cámara.
Posteriormente, añadió: “De hecho quedamos en colaborar pronto y estamos hablando de eso”. En ese momento, Ilaisa intervino con una pregunta que no pasó desapercibida: “¿Pero estás seguro de querer colaborar a medias?”, en una clara alusión al episodio en que Karol Lucero le ofreció pagar solo la mitad de la píldora del día después.
