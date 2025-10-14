“Ella está muy contenta”: afirman que Myriam Hernández estaría en una relación con exitoso empresario

Un nuevo capítulo amoroso estaría escribiendo la cantante Myriam Hernández, quien según revelaciones recientes, habría encontrado nuevamente el amor.

La información fue entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez en su pódcast Bombastic, donde detalló que la intérprete nacional ya se encuentra en una relación con un empresario.

La comunicadora aseguró que el vínculo avanza de manera seria, al punto de que la artista ya comparte con el círculo cercano de su pareja. “Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él, con amigos, con el entorno, oficializando esta relación”, sostuvo.

Según la panelista de Primer Plano, este romance con un hombre ajeno al mundo del espectáculo sería una decisión consciente de la cantante.

“Hace tres meses que está saliendo con una persona de nombre Fernando, dueño de una empresa de seguridad”, afirmó, para luego recalcar la felicidad de la intérprete: “Me dicen que ella está muy contenta, muy feliz con esta nueva relación”.

Este nuevo vínculo surge tras su polémico quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean en noviembre de 2024, después de 35 años juntos y dos hijos en común. La separación estuvo marcada por controversias relacionadas con deudas y manejos monetarios, ya que él gestionaba la carrera de Myriam Hernández, además de enfrentar rumores de infidelidad.