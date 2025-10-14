;

“Ella está muy contenta”: afirman que Myriam Hernández estaría en una relación con exitoso empresario

La cantante chilena habría dado vuelta la página tras su separación de Jorge Saint-Jean.

Alejandro Basulto

Instagram

Instagram

Un nuevo capítulo amoroso estaría escribiendo la cantante Myriam Hernández, quien según revelaciones recientes, habría encontrado nuevamente el amor.

La información fue entregada por la periodista Cecilia Gutiérrez en su pódcast Bombastic, donde detalló que la intérprete nacional ya se encuentra en una relación con un empresario.

La comunicadora aseguró que el vínculo avanza de manera seria, al punto de que la artista ya comparte con el círculo cercano de su pareja. “Me dicen que están muy contentos, que ya los vieron incluso la semana pasada en una reunión familiar de él, con amigos, con el entorno, oficializando esta relación”, sostuvo.

Revisa también:

ADN

Según la panelista de Primer Plano, este romance con un hombre ajeno al mundo del espectáculo sería una decisión consciente de la cantante.

Hace tres meses que está saliendo con una persona de nombre Fernando, dueño de una empresa de seguridad”, afirmó, para luego recalcar la felicidad de la intérprete: “Me dicen que ella está muy contenta, muy feliz con esta nueva relación”.

Este nuevo vínculo surge tras su polémico quiebre matrimonial con Jorge Saint-Jean en noviembre de 2024, después de 35 años juntos y dos hijos en común. La separación estuvo marcada por controversias relacionadas con deudas y manejos monetarios, ya que él gestionaba la carrera de Myriam Hernández, además de enfrentar rumores de infidelidad.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad