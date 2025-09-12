;

DJ Isi Glock se lanza contra Coni Capelli: “En el reality hacía todo menos cuidarse”

La DJ recordó el paso de la bailarina por Gran Hermano y puso en duda su discurso sobre el pudor.

Javiera Rivera

DJ Isi Glock se lanza contra Coni Capelli: “En el reality hacía todo menos cuidarse”

La escena farandulera volvió a encenderse luego de que DJ Isi Glock lanzara duras declaraciones contra Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile.

Todo comenzó en redes sociales, cuando seguidores le preguntaron a la DJ —cuyo nombre real es Ilaisa Henríquez— qué opinaba sobre los dichos de Capelli acerca del “pudor” y la vida íntima dentro del reality.

Lejos de quedarse callada, Glock no dudó en disparar:

“Habla de pudor ahora, pero todos vimos cómo en el encierro se comía a quien se le cruzara”, escribió sin filtro en una historia de Instagram.

La DJ, recordada por su romance con Karol Lucero, ya había estado en la palestra tras destapar públicamente la infidelidad del exYingo, episodio que incluso detalló en programas de farándula.

Revisa también

ADN

Sus declaraciones rápidamente generaron comentarios divididos: mientras algunos usuarios respaldaron su crítica, otros señalaron que se trataba de una nueva movida mediática para mantenerse vigente.

Por ahora, Coni Capelli no se ha referido a este nuevo ataque, aunque sus fanáticos salieron a defenderla en redes, acusando a Isi Glock de “subirse al tren del hype” para buscar protagonismo.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad