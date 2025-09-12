DJ Isi Glock se lanza contra Coni Capelli: “En el reality hacía todo menos cuidarse”

La escena farandulera volvió a encenderse luego de que DJ Isi Glock lanzara duras declaraciones contra Constanza Capelli, ganadora de Gran Hermano Chile.

Todo comenzó en redes sociales, cuando seguidores le preguntaron a la DJ —cuyo nombre real es Ilaisa Henríquez— qué opinaba sobre los dichos de Capelli acerca del “pudor” y la vida íntima dentro del reality.

Lejos de quedarse callada, Glock no dudó en disparar:

“Habla de pudor ahora, pero todos vimos cómo en el encierro se comía a quien se le cruzara”, escribió sin filtro en una historia de Instagram.

La DJ, recordada por su romance con Karol Lucero, ya había estado en la palestra tras destapar públicamente la infidelidad del exYingo, episodio que incluso detalló en programas de farándula.

Sus declaraciones rápidamente generaron comentarios divididos: mientras algunos usuarios respaldaron su crítica, otros señalaron que se trataba de una nueva movida mediática para mantenerse vigente.

Por ahora, Coni Capelli no se ha referido a este nuevo ataque, aunque sus fanáticos salieron a defenderla en redes, acusando a Isi Glock de “subirse al tren del hype” para buscar protagonismo.